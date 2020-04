Famílias de alunos do programa gente eficiente recebem kits alimentícios em casa

Com dificuldade de locomoção, grupo de alunos receberá alimentos distribuídos pela Prefeitura no próprio domicílio

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Educação, deu andamento nesta quarta-feira, dia 15, à entrega dos kits de gêneros alimentícios para famílias de alunos matriculados na rede municipal de ensino. Com uma novidade: o programa Gente Eficiente entrou na lista e alguns dos assistidos com dificuldade de locomoção receberam os alimentos em suas próprias casas. O mesmo procedimento foi montado para atender aos assistidos pela Associação Pestalozzi Resende, que necessitassem de apoio.

– Montamos um esquema especial para atender essas famílias, que merecem todo nosso carinho e nosso reconhecimento. O momento é difícil e o deslocamento agora seria extremamente inoportuno. Por isso, quem precisar receberá o kit em casa – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Além disso, as entregas também ocorreram nas seguintes unidades neste meio de semana: E.M. Maria de Assis Barboza; E.M. Governador Roberto Silveira; Creche Morro do Cruzeiro; Creche pedacinho do Céu; Creche Favo de Mel; E.M. ED Pré-Escolar Bairro Alambari; E.M. Professor Oswaldo da Rocha Camões.

ENTREGA PROLONGADA

Além do programa Gente Eficiente e da Associação Pestalozzi, um esquema especial também foi montado para entregar os kits do Colégio Getúlio Vargas. Nesta unidade, serão quase 2,9 mil unidades distribuídas e as equipes precisarão de fazer a entrega por mais dias.

Ao todo, serão quase 14 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino beneficiados com a iniciativa da Prefeitura. Ao final do trabalho, a Prefeitura terá distribuído quase 200 toneladas de alimentos. Pelo sistema adotado, as escolas e creches recebem os kits e avisam as famílias previamente sobre o horário da distribuição. Com todos devidamente avisados, as filas são organizadas, obedecendo as regras para evitar a propagação do coronavírus. Ou seja, não há necessidade de se deslocar sem necessidade, pois todos serão devidamente avisados da chegada dos kits.