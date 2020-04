Homem é preso com arma com numeração raspada na Dutra

Policiais rodoviários federais, da 1º delegacia (Duque de Caxias), faziam ronda na altura do km 166, da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), quando desconfiaram de um veículo de cor cinza, que transitava sentido Rio de Janeiro, Duque de Caxias.

Foi dada a ordem de parada e o condutor, de 35 anos, se mostrou muito nervoso durante a abordagem. O motorista, muito nervoso se apresentou como servidor de segurança pública e entregou uma carteira funcional vencida juntamente com a documentação do veículo.

O carro que ele conduzia estava com restrição de apropriação indébita. Com ele também foram encontrados 10 aparelhos celulares, máquina de cartão e R$ 3.820,00.

Os policiais desconfiaram do suspeito e após consultas nos sistemas de segurança, constataram que o carro havia sido alugado e não devolvido. Foi constatado também que o motorista possuía diversas anotações criminais e que já tinha sido expulso da instituição que trabalhava.

Na revista no interior do veículo, a equipe da PRF encontrou um revólver com numeração raspada, da marca Taurus, calibre .357, carregado com seis munições. A ocorrência foi encaminhada para 27º DP (Vicente de Carvalho). Foto: Divulgação: PRF