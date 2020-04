Jovem é preso por posse ilegal de arma e tráfico em Barra Mansa

Policiais militares prenderam nesta quinta-feira um jovem, de 21 anos, por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas na Travessa Joaquim Venâncio de Miranda, no bairro Vila Nova, em Barra Mansa. Foram apreendidos com o suspeito uma pistola calibre 9mm, com carregador e 14 munições, e 390 pinos de cocaína.

Os policiais militares foram até a casa da avó do suspeito, de 58 anos, onde foram autorizados para uma revista na casa. Neste momento os policiais viram o suspeito, no andar de cima, arremessando uma mochila onde estavam a pistola e a cocaína. Ele foi apresentado na delegacia de Barra Mansa.