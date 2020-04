Mais de 70 ônibus foram fiscalizados em Volta Redonda

Mais de 70 ônibus foram abordados nesta quinta-feira, dia 16

A Prefeitura de Volta Redonda, através de equipes das secretarias de Transporte e Mobilidade Urbana, Fazenda e Guarda Municipal, inspecionaram 72 ônibus no ponto próximo a Rodoviária Municipal. Essa foi mais uma fiscalização no transporte público em Volta Redonda. A ação foi realizada nesta quinta-feira, dia 16, e tem como objetivo verificar o cumprimento dos horários, higienização e lotação dos veículos.

Dos mais de 70 ônibus fiscalizados, sete foram autuados por estar com lotação superior a 20 passageiros, que é o limite permitido pelo Decreto Municipal 16.084/2020.

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, lembrou que esse é um momento complicado para todos e que o cumprimento das medidas previstas no decreto é essencial para controlar a contaminação da Covid-19, o novo coronavírus, no município. “Essas medidas foram tomadas para proteger as pessoas que não podem fazer o isolamento e precisam trabalhar. É um momento de união, compreensão e paciência. Vamos vencer essa pandemia se trabalharmos juntos”, comentou o prefeito.

As fiscalizações estão acontecendo desde o dia 23 de março e as equipes já vistoriaram 220 veículos. A população também pode ajudar no cumprimento das regras de combate ao novo coronavírus ligando, de forma anônima, para a Central de Atendimento Único (CAU), no telefone 156, ou através do aplicativo Fiscaliza VR e denunciando irregularidades.