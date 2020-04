Mais de sete mil pessoas foram vacinadas contra gripe na Ilha São João

Em sistema drive thru, foram ofertadas dez mil vacinas para o público alvo durante todo o dia

Nessa quinta-feira, dia 16, a Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou mais uma etapa da vacinação contra a gripe Influenza (H1N1). Desta vez, a ação, que ofertou 10 mil doses da vacina, aconteceu na Ilha São João no sistema de drive thru (onde a vacina é aplicada dentro do veículo) e imunizou mais de 7 mil pessoas do público alvo, composto por idosos acima de 60 anos.

Apesar de não imunizar contra o novo coronavírus (Sars-Cov-2), a vacina contra a gripe aumenta a imunidade da população e reduz a circulação do vírus influenza. A vacinação também vai ajudar a diferenciar a gripe e a Covid-19. Ao proteger os idosos do vírus influenza (causador da gripe), a vacina impede uma sobrecarga do sistema respiratório, que agravaria os sintomas em um eventual ataque do novo coronavírus.

O prefeito Samuca Silva explicou que a estratégia de vacinação na Ilha São João foi para evitar o congestionamento no trânsito. “Em todas as etapas da vacinação pensamos em estratégias que garantissem o bem estar e segurança de quem precisa ser imunizado conta a H1N1. Dessa vez, escolhemos mudar o local do drive thru para evitar transtorno no trânsito. Na semana passada as doses foram aplicadas em domicílio, para atender os idosos com mais de 80 anos e pessoas com deficiência. Imunizamos quase 10 mil idosos em vacinação domiciliar. Hoje optamos pelo drive thru, evitando aglomeração e garantindo também a segurança de todos”, disse o prefeito.

O secretário de Saúde, Alfredo Peixoto, destacou que mais de 200 profissionais de saúde e da Guarda Municipal foram envolvidos na vacinação na Ilha São João. “Foi um grande mutirão da vacinação. Colocamos seis linhas de vacinação para acelerar o tempo de espera. Em todas as etapas estamos criando, a pedido do prefeito, medidas especiais por causa do Coronavírus”, disse o secretário.

Os profissionais das forças de segurança e salvamento também fazem parte do publico alvo dessa etapa de vacinação. Eles começaram a ser imunizados na quarta-feira, dia 15, e durante a próxima semana receberão as doses em seus locais de trabalho, de acordo com a programação da Prefeitura de Volta Redonda. A mesma estratégia será aplicada para os caminhoneiros e motoristas de transportes coletivos e para os portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições especiais.