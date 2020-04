Resende recebe nova ambulância do governo estadual

Doação é mais uma medida da parceria entre Estado e município para enfrentamento ao coronavírus

A Prefeitura de Resende recebeu nesta quarta-feira, dia 15, uma nova ambulância que foi doada pelo Governo do Estado. O veículo já foi buscado pela equipe do governo municipal e em breve vai poder atender a população da cidade. A doação é mais uma medida adotada para fortalecer a parceria entre o estado e o município, no combate e prevenção ao coronavírus.

Além desta ambulância, há previsão de chegada de mais quatro veículos para reforçar a frota da Secretaria Municipal de Saúde: uma van e três ambulâncias. O prefeito Diogo Balieiro Diniz ressaltou a importância da parceria e também do veículo para o atendimento da população com maior qualidade.

“Agradecemos o governador, Wilson Witzel e também o secretário estadual de Saúde, Edmar Santos. O Governo do Estado não tem medido esforços para que tenhamos uma estrutura adequada e de qualidade para evitar a proliferação do coronavírus”, ressaltou o prefeito.

Nos últimos três anos, a Prefeitura já comprou ou recebeu como doação cerca de 80 novos veículos, que atendem todos os setores da administração municipal.