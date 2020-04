Resende ultrapassa marca de vacinação contra gripe para idosos

Idosos que por ventura não tiverem sido vacinados podem procurar o posto de saúde mais próximo de sua casa

O Ministério da Saúde confirmou, através do “Vacinômetro”, que a Prefeitura de Resende ultrapassou a meta de vacinas a serem aplicadas na população idosa do município, público alvo desta primeira fase da campanha nacional de imunização contra a Influenza. O governo federal estabeleceu a marca de 13.459 doses, mas os esforços valeram 15.217 pessoas imunizadas.

Esta primeira etapa da vacinação vai até o dia 17 de abril e vacinou também grávidas e trabalhadores da saúde. Idosos que por ventura não tiverem sido vacinados podem procurar o posto de saúde mais próximo de sua casa. Pelo calendário mantido até o momento, haverá um novo esforço entre os dias 22 e 24 de abril para vacinar motoristas de ônibus, caminhoneiros e integrantes das forças de segurança.

Em seguida, do dia 27 ao dia 30 de abril, será a vez de imunizar crianças de seis meses a cinco anos. De quatro de maio a oito de maio, o público prioritário é formado pelas crianças, adultos com comorbidade e professores. No dia 9 maio será o “DIA D contra a Influenza”, no qual todos os grupos contemplados. Ainda pelo calendário, entre 11 e 15 maio serão imunizados adultos com idade entre 55 e 59 anos, puérperas e deficientes físicos. Entre os dias 18 e 22, todos os grupos poderão se vacinar.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a meta só foi alcançada através dos esforços da saúde pública de Resende, que promoveu a vacinação itinerante, mapeando e indo diretamente até os idosos com a vacina. Para esta tarefa, foram utilizados ônibus e carros da frota municipal.

Outra novidade aconteceu no dia 7, quando a Prefeitura de Resende disponibilizou um posto móvel para imunização na Área de Exposições para vacinar idosos acima de 60 anos. A vacinação ocorreu em sistema “drive-thru”, no qual os idosos receberam a vacina sem sair do carro.