Volta Redonda tem 162 casos confirmados de Coronavírus

Ao participar das redes sociais nesta quinta-feira, o prefeito Samuca Silva, informou que houve um aumento no número de confirmados e suspeitos do Coronovírus – Covid-19. Os casos confirmados agora são 162 de coronavírus no município. Hoje o município tem 23 casos confirmados internados.

Os casos suspeitos subiram para 775 e houve um aumento de 70 pessoas de ontem para hoje (quinta-feira). Foram coletados os sangues e enviados para o Laboratório Lacen, no Rio de Janeiro. Todos o suspeitos estão em quarentena até a chegada dos resultados dos exames.

De ontem para hoje (quinta-feira) são 28 casos confirmados de coronavírus:

Homens (12) Idades: 27, 30, 35 (dois), 36, 38 (dois), 40, 44, 52, 54 e 67 confirmados.

Mulheres (16) Idades: 20, 23 (três), 32, 33, 36 (duas), 39, 42 (duas), 45, 46, 53, 60 e 64 anos.

A média de idade caiu para 44 anos. O número de óbito continua o mesmo 7 pessoas. O prefeito fez mais um apelo para que as pessoas continuem em casa, caso possa.

Samuca informou que o Hospital São João Batista e o Hospital do Idoso tem 20% da sua capacidade ocupada dos leitos reservados para o Covid-19. “Caso o número de infectados aumente temos o Hospital de Campanha no Estádio do Raulino de Oliveira, disse Samuca.

Sobre os fake news, Samuca disse que está focado em salvar vidas.