Polícia apreende drogas em Volta Redonda

Policiais militares receberam uma informação na noite de quinta-feira, sobre o tráfico de drogas que estava sendo praticado na Rua 31 de Março, no Escadão 2, no bairro Retiro, em Volta Redonda

Os agentes foram até o local indicado na denúncia e observaram a movimentação típica de tráfico de drogas. Seis suspeitos se encontravam no local. Um deles foi reconhecido pelos agentes como sendo o gerente do local. Ao efetuar o cerco para abordagem, o gerente do local pegou a mochila da qual retiravam as drogas para venda e empreendeu fuga pelo mato, conseguindo fugir. Nas proximidades onde estavam os suspeitos, os policiais apreenderam uma sacola contendo 132 Pinos de cocaína, 27 trouxinhas de maconha e 12 frascos de cheirinho da loló.

As drogas e os suspeitos foram encaminhados à delegacia de Polícia. Um dos jovens detidos se identificou como usuário de drogas e que estaria no local para compra. Ele foi ouvido como testemunha e liberado. Três menores foram autuados por fato análogo ao tráfico de drogas e um suspeito permaneceu preso por tráfico de drogas.