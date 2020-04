Barra Mansa vai reabrir comércio a partir de 27 de abril

Em conjunto, entidades empresariais e prefeitura traçaram plano de reabertura das lojas

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, anunciou na noite desta terça-feira, dia 21, em uma rede social, a reabertura gradual do comércio da cidade a partir de 27 de abril. A estratégia de retorno do funcionamento dos estabelecimentos foi traçada pelo poder público em conjunto com representantes da ACIAP BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa), CDL BM (Câmara de Dirigentes Lojistas), Sicomércio BM (Sindicato do Comércio Varejista) e CODEC BM (Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico).

Segundo o presidente da ACIAP BM, Bruno Paciello, os estabelecimentos vão funcionar em horário diferenciado, seguindo uma série de medidas sanitárias de segurança para evitar a propagação do novo coronavírus. “Além do uso obrigatório de máscaras tanto pelos funcionários quanto pelos clientes, haverá disponibilização de álcool em gel para uso. Também será feita a higienização constante do ambiente e o controle de distanciamento entre as pessoas”, explicou Bruno.

Com relação ao horário, as lojas vão ser divididas em dois grupos: um grupo funcionará das 09h às 14h, e o outro de 15h às 20h. Dessa forma, além de evitar aglomeração nos estabelecimentos, impede-se maior fluxo no transporte público. “A estratégia que será colocada em prática no município foi construída levando-se em conta a palavra equilíbrio. Atualmente, o sistema de saúde local está funcionando sem sobrecarga, com poucos casos confirmados de COVID-19. As lojas estão fechadas há um mês, gerando um impacto negativo muito forte em nossa economia. Esperamos que a reabertura do comércio permita um fôlego para os empresários e pedimos a colaboração dos cidadãos para que respeitem as regras de convivência”, afirmou o presidente da ACIAP BM.

“A volta gradual das atividades se torna importante em relação a todo contexto que estamos vivendo, seja no setor econômico, seja no social. É importante que o lojista esteja atento às regras para que tenhamos as rotinas preventivas e de cuidados no combate à COVID-19 em nossas lojas, bem como orientar os consumidores sobre a importância do uso das máscaras”, finalizou Leonardo dos Santos, presidente da CDL BM.

Elo Solidário – Lançada pela ACIAP BM em 09 de abril, a campanha Elo Solidário está arrecadando cestas básicas para doação a profissionais como jardineiros, pipoqueiros, vendedores de churrasquinho, lavadores de carro, entre outros prestadores de serviços. Ao todo, 30 pessoas já foram beneficiadas com a ação.

A mecânica é simples: os autônomos interessados em receber as cestas podem se cadastrar no site da ACIAP BM (www.aciapbm.com.br). Eles precisam responder a um questionário simples, fazendo um breve relato das suas atividades e como foram afetados com a paralisação. Já os empresários e cidadãos que quiserem doar as cestas devem fazer contato com a secretaria da ACIAP BM, por meio do Whatsapp (24) 98129-8862.