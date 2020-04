Um caminhão carregado com compensados (madeirite) tombou no final da madrugada desta quarta-feira, por volta das 4 horas, no km 223, da Rodovia Presidente Dutra, na descida da Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve saque da carga. Ninguém ficou ferido. A pista ficou parcialmente interditada. Foto: Ilustrativa