Uma carreta transportando 26 toneladas de polietileno tombou no final da tarde desta quarta-feira, no km 220, da Rodovia Presidente Dutra, no início da subida da Serra das Araras, em Paracambi. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o veículo saiu de Duque de Caxias (RJ) e seguia para Dourados (MS).

Devido ao tombamento a pista ficou parcialmente interditada. De acordo com a PRF ninguém ficou ferido.