Um motorista perdeu o controle de seu veículo que desgovernado atravessou a pista e bateu em um ponto de ônibus da Rua Prefeito João Gregório Galindo, no bairro Japuíba, em Angra dos Reis.

A colisão ocorreu na tarde desta quarta-feira. No momento não havia ninguém no ponto. Segundo informações da Guarda Municipal o ponto precisou ser interditado. O trânsito fluiu normalmente no local.