PM apreende fuzil após troca de tiros na Região da Cidade Alegria, em Resende

Policiais militares apreenderam na noite de terça-feira, por volta das 22h50min, um fuzil calibre 5,56 Widham modelo ME de fabricação Americana (USA) sem numeração, com dois carregadores municiados contendo 57 munições do mesmo calibre, equipado com uma luneta de precisão sem marca, numa área de mata da Rua José Carlos Giovane próximo ao colégio Antonina Ramos Freire, no bairro Alegria Velha (Mutirão) Resende.

Policiais militares foram informados que havia uma troca de tiros numa localidade conhecida como Mutirão, no bairro Nova Alegria, em Resende. Eles foram até o local e perceberam vestígios de um acidente de trânsito, mas não havia veículo nas proximidades.

Nas buscas pelo local, os agentes perceberam marcas de sangue em direção a uma mata, onde foram apreendidas as armas. Ninguém foi encontrado pelo local. Os agentes apreenderam as armas que foram levadas para a Delegacia de Polícia, de Resende.