Polícia Militar apreende carro batido com marcas de tiros em Resende

Policiais militares receberam uma informação sobre um carro que havia sido abandonado pelo seu ocupante depois de bater em um poste na Rua Inácio Lopes Siqueira com Estrada Resende Campo Belo, na Baixada Olaria, em Resende.

Os agentes foram até o local e, depois de um cerco o veículo Sentra 20SL CVT, 2015, (Preto) foi encontrado com várias perfurações à bala e com avarias na parte traseira no bairro Areal (Baixada Olaria). O veículo foi apreendido e a ocorrência foi feita na Delegacia de Polícia, de Resende. Ninguém foi preso.