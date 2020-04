Rodrigo Furtado protocola pedido de cassação de Paulinho do Raio X

O vereador Rodrigo Furtado, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) protocolou na tarde desta quarta-feira, o pedido de cassação do vereador Paulo César Lima da Silva, o Paulinho do Raio X, afastado do cargo por suposta extorsão praticada contra o prefeito Samuca Silva. O processo judicial criminal corre no Tribunal de Justiça do Estado do Rio.

O pedido foi amparado no Decreto Lei 201/67 em seu artigo 7º que autoriza a cassação do vereador quando o mesmo utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. O pedido ainda será analisado pela Câmara de Vereadores. A perda do mandato dos parlamentares está prevista no artigo 55 da Constituição e pode ocorrer por extinção ou cassação.