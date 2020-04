Volta Redonda revitaliza trecho municipalizado da BR-393

Parceria entre prefeitura e CSN está promovendo melhorias em espaços públicos da via; manutenção e limpeza continuam pelos bairros

Trecho municipalizado da BR-393

A Prefeitura de Volta Redonda, através de uma parceria com a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), está revitalizando o trecho da Rodovia BR-393 que foi municipalizado pela atual gestão. As obras contam com melhorias em muros, meios-fios, canteiros, ciclovias, quiosques e passarelas, e a previsão é que os trabalhos sejam concluídos em até três meses.

As obras são realizadas pela Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura (CBSI), contratada pela CSN, e envolvem revitalização da ciclovia, com pintura da pista e das luminárias; pintura das passarelas nos bairros Conforto e Vila Santa Cecília; revitalização dos canteiros central e lateral, com caiação; revitalização de 19 quiosques, incluindo reforma externa e pintura, além da desmontagem de três unidades; revitalização e pintura dos gradis.

“Essa é uma importante via de Volta Redonda e precisava de melhorias. Estamos aproveitando esse período de baixa circulação de pessoas nas ruas e, quando a pandemia passar, a população vai perceber nossa cidade ainda mais bonita. Lembro que isso só foi possível após a municipalização da via”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

Também estão sendo feitas revitalizações da fachada da CSN, com pintura e caiação de parte do muro e em meios fios, além de demolição da calçada de parte da fachada, para plantação de grama e outras plantas.

“Esta parceria é de grande importância para a cidade, devolvendo vida aos espaços públicos de uso da população. Juntos, poder público, empresas e população podem fazer com que Volta Redonda cresça dia a dia e cada vez mais”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rogério Loureiro.

SMI prossegue com manutenção, limpeza e sanitização

Além de revitalizar o trecho da BR-393, a prefeitura também continua com as ações de manutenção e limpeza pelos bairros. As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) estiveram nesta quarta-feira, dia 22, realizando serviços de capina, roçada, remoção de entulhos, operação tapa-buraco e sanitização de espaços públicos como forma de prevenção ao novo coronavírus.

O trabalho de higienização e sanitização foi feito novamente no Hospital São João Batista e no bairro São Geraldo. A ação envolve lavagem dos locais, com uso de água clorificada, e pulverização do produto bactericida.

No bairro Aterrado, foi feita capina em ruas próximas ao Corpo de Bombeiros, além de retirada de entulho na rua do canal. A Avenida Amaral Peixoto, no Centro, e vias transversais receberam capina. No Retiro, as equipes realizaram capina na Avenida Sávio Cota de Almeida Gama e roçada no Cemitério Municipal.

As ações do dia tiveram ainda serviços de limpeza do córrego do bairro São Geraldo; roçada no condomínio Ingá I, no Santa Cruz; retirada de entulho na Rua Campinas (Vale Verde/Santa Cruz); além de operação tapa-buraco na Rua Kansas, no Parque das Ilhas, e na Beira-Rio, próximo à entrada da CSN.