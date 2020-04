Resende oferece acolhimento provisório em saúde para pessoas em situação de rua

Acolhimento funciona na Comunidade Cristo Ressuscitado para pessoas que apresentarem sintomas suspeitos de Covid-19

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, está oferecendo um serviço de Acolhimento Provisório em Saúde para o distanciamento social de pessoas em situação de rua, que estejam com sintomas respiratórios leves, suspeitos de coronavírus no município, durante o período de 14 dias.

A equipe do Consultório na Rua, da Superintendência de Atenção Primária à Saúde, está responsável pelo funcionamento e vigilância do serviço. O acolhimento está pronto para funcionar 24 horas para possíveis casos de Covid-19. O serviço conta ainda com a parceria do Centro Pop, Serviço de Abordagem Social e do Abrigo Noturno.

As pessoas em situação de rua são acompanhadas pelo Consultório na Rua e recebem os primeiros cuidados. Caso apresentem sintomas respiratórios suspeitos, elas são levadas para as unidades de saúde ou Hospital de Emergência. Após isso, caso tenha indicação médica de isolamento, as pessoas serão encaminhadas para o Acolhimento. O atendimento fica no espaço cedido pela Comunidade Cristo Ressuscitado, na Avenida Brasília, no bairro Vila Julieta.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde com o Acolhimento Provisório em Saúde é possível realizar o isolamento social por 14 dias, em condições dignas e de segurança. Os alojamentos são para o cuidado em saúde e os pacientes são monitorados diariamente, avaliando sintomas e a evolução do quadro de saúde.

A equipe do serviço é formada por psicólogos, assistentes sociais, enfermeiro, plantonista e cuidador para garantir o bem-estar das pessoas em situação de rua. O acolhimento promove proteção à população em situação de rua, com alojamentos provisórios, alimentação, provisões materiais e cuidados em saúde.