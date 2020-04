245 casos confirmados de Covid-19

Volta Redonda chegou nesta quinta-feira, dia 23, a 245 casos confirmados de Novo Coronavírus. O município também tem 873 casos suspeitos, aguardando resultado do exame. Volta Redonda mantém registro de oito óbitos pela Covid-19. Outras 120 pessoas já estão curadas do vírus.

A Prefeitura de Volta Redonda reafirma que, por enquanto, as medidas de restrição do convívio social com objetivo de achatar ainda mais a curva de contaminação. A recomendação é a mesma: Fique em casa.