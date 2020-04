Criança morre com sinais de espancamentos

Uma criança de sete anos morreu nesta quinta-feira com sinais de espancamentos sofridos dentro da própria casa na cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás. Os funcionários do Cais Colina Azul, de Aparecida de Goiânia, para onde a criança foi levada para ser atendida, disseram que a criança chegou desacordada e com hematomas pelo corpo, inclusive nos órgãos genitais.

Devido à gravidade do quadro clínico, o menino transferido e internado na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo policiais, o Conselho Tutelar do município foi acionado após a mãe do garoto o levar para o hospital com sinais de agressão. A polícia chegou a prender a mãe da criança, mas ela disse que a causadora das agressões seria avó, de 42 anos, após uma malcriação. Na delegacia a avó confirmou o crime.