Deputado Furtado e Márcia Cury se reúnem para tratar das ações de combate ao Coronavírus

A Coordenadora de Saúde no Médio Paraíba na Comissão Externa da Câmara começou o levantamento das necessidades dos municípios e já recebeu a notícia de que mais R$100mil serão destinados a Barra do Piraí para compra de testes.

Os esforços para conter o avanço do Covid-19 no estado do Rio de Janeiro ganhou mais uma aliada nesta semana. Márcia Cury que, a convite do deputado federal Delegado Antonio Furtado, aceitou o convite para ser a coordenadora de Saúde no Médio Paraíba na Comissão Externa da Câmara tem se ocupado em reuniões com o parlamentar para conhecer o que já foi destinado para a região e quais novos investimentos podem ser buscados.

– Nesse primeiro momento estou munindo a Márcia com as informações do nosso gabinete. Já destinamos quase R$4 milhões de recursos para o combate ao Covid-19 e estamos empenhados em trazer novos investimentos. Queremos cuidar para que o dinheiro público seja empregado no combate à doença e por isso vamos cuidar de perto – declarou o deputado Delegado Antonio Furtado.

Desde o início da pandemia, várias ações estão sendo desenvolvidas nos municípios da região. E para que esse trabalho ganhe ainda mais força, a função de conversar com os secretários de saúde e acompanhar as necessidades dos municípios para munir a Câmara dos Deputados de informação sobre o Coronavírus na região será da Márcia Cury.

– Estou à disposição para fazer o melhor trabalho possível e ajudar a conter o avanço do Covid-19 na nossa região. Já comecei o trabalho de mapeamento e em breve poderei ajudar com indicações e soluções técnicas para serem sugeridas na Comissão Externa da Câmara. Meu objetivo é usar todo o conhecimento que tenho na área de saúde para ajudar neste momento de pandemia. Acredito que é hora de unirmos forças. Por isso sou voluntária nessa luta – destacou a Coordenadora de Saúde do Médio Paraíba na Comissão Externa da Câmara dos Deputados.

O deputado federal esteve com o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, na quarta-feira (22/04) e conheceu o projeto para confecção de mais de 100mil máscaras com trabalho voluntário de 200 costureiras da cidade, além da expectativa de realizar a testagem em massa na população para que os focos da doença na cidade sejam identificados.

– Estive com o prefeito Mario Esteves e fiquei muito satisfeito com o trabalho que vem sendo realizado na cidade para combater o Covid-19. Já destinei uma verba de R$150 mil e agora vou destinar outros R$100mil para que a cidade consiga comprar os exames PCR para realizar os testes em massa. É muito gratificante ver a dedicação de todos para combater a doença. Em Barra do Piraí, a prefeitura adquiriu os materiais, tecidos, linhas e elástico, e 200 costureiras voluntárias vão fabricar máscaras para serem distribuídas a toda a população. Precisamos de um esforço de todos para vencermos a pandemia – afirmou o parlamentar.