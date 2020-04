Presidente da AAP-VR reforça pedido para idosos ficarem em casa

Ubiraraja reforça pedido para que idosos fiquem em casa

“A Covid 19 é uma doença grave, muito séria, ainda pouco conhecida, que é mais letal para determinados grupos de pessoas, inclusive para o nosso, de idosos. Por isso, é muito importante que permaneçamos em nossa casa, enquanto essa for a determinação das autoridades de saúde”.

A afirmação é do presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, Ubirajara Vaz, um dos primeiros a determinar a suspensão de eventos, como os bailes ou finais de semana na sede campestre, quando a notícia de rápida transmissão de infecção pelo coronavírus foi noticiada.

“O que fizemos foram atos de prevenção, pois não poderíamos deixar em risco a saúde de nossos associados e frequentadores. Por isso, assim que a situação se agravou um pouco, suspendemos, também, as outras atividades, como a do Centro de Prevenção à Saúde do Idoso, no bairro Nossa Senhora das Graças”, informou Ubirajara Vaz.

O que fez a AAP-VR

Com a recomendação do Ministério da Saúde para que todos fiquem em casa, sobretudo os idosos, a AAP-VR alterou toda a sua rotina de trabalho, passando a funcionar da seguinte forma:

– AULAS E BAILES: As atividades em grupo, bailes e o funcionamento da Sede Campestre, estão suspensos por tempo indeterminado. (Criamos uma programação virtual chamada Saúde em Foco, que explicamos abaixo).

– CONSULTAS: estão sendo feitas com triagem de idade, estado de saúde e necessidade, nas seguintes especialidades: Cardiologia, Geriatria, Urologia, Mastologia, Pneumologia, Clínica Médica e Psiquiatria. MAS SOMENTE COM HORÁRIO AGENDADO! Mais informações no telefone: 2102-1909.

– TROCA DE RECEITAS E MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO: continuam acontecendo, porém em horários específicos, tanto em Volta Redonda quanto em Barra do Piraí. Mais informações nos telefones 2102-1909 (Volta Redonda), 2443-9004 (Barra do Piraí).

– MENSALIDADES E PLANO DE SAÚDE: a fim de evitar filas em bancos e aglomerações, disponibilizamos caixas em alguns locais e adotamos novas formas de pagamento, facilitando para os associados: Caixas na Sede Administrativa, Centro de Saúde (CBS) e Barra do Piraí estão funcionando de 8 às 16h e com agendamento; o Centro de Prevenção à Saúde do Idoso (Aterrado), de 8h às 12h; já o Caixa de Pinheiral está funcionando de 8h às 12h e de 14h ás 18h. Neste momento apesar de estarmos com atividades reduzidas, precisamos contar com a colaboração do associado, mantendo sua mensalidade em dia, o que garantirá a manutenção da Associação e das mais de 400 famílias que dela dependem.

– ODONTOLOGIA: O Centro Odontológico, localizado na Rua 33, está atendendo urgências e emergências (dor, ajustes de próteses, blocos, curativos, colagem de provisórios etc.) com horário marcado de 8h às 12h e de 13h às 17h. O caixa também estará funcionando nesses horários.

– HIDROGINÁSTICA, PILATES, ATENDIMENTO PSICOLÓGICO: Para emissão de boleto para pagamento de hidroginástica, pilates e atendimento psicológico entrar em contato pelo telefone 2102-0910, de 8h às 12h ou pelo e-mail: [email protected]

– A AAP-VR produziu e divulgou uma série de vídeos para que os associados continuem a exercitar músculos e mente. É o programa Saúde em Foco. Atividades, aulas, dicas e orientações são passadas pelos seus profissionais.