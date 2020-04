Quatis registra o 5º caso de coronavírus (Covid-19)

A Secretaria Municipal de Saúde informou na noite de quinta-feira, dia 23, o registro do quinto caso confirmado do COVID-19 no município. Trata-se de um homem, de 26 anos. Ele foi atendido no Hospital São Lucas onde foi colhido o material e encaminhado para exame no Lacen/RJ. O morador cumpre quarentena domiciliar e passa bem.

Até o momento, o município de Quatis registra 14 (quatorze) notificações de Covid-19. Além dos cinco casos confirmados da doença, há quatro casos suspeitos aguardando resultado do Lacen/RJ. Outros cinco casos foram descartados e um confirmado já cumpriu a quarentena e recebeu alta. Não foi registrado nenhuma morte causado pelo coronavírus.

A prefeitura reforça ainda a necessidade de serem seguidas as recomendações das autoridades de saúde pública para que as pessoas permaneçam na segurança de suas casas, mantenham a higiene pessoal e evitem o contato social.