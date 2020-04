Volta Redonda tem agora 10 mortes por coronavírus (Covid-19)

Volta Redonda agora tem 10 mortes

O prefeito Samuca Silva atualizou nesta sexta-feira pelas redes sociais os dados sobre o coronavírus no município. Agora, a cidade tem 10 casos confirmados de óbitos pela Covid-19 (aumento de dois casos, sendo duas mulheres de 73 e 72 anos).

São 250 casos confirmados e 910 notificações de suspeita. 132 pessoas já estão curadas da doença e 382 exames deram negativos. O prefeito continua pedindo para as pessoas se precaverem contra esse vírus.

– Continuamos pedindo para as pessoas ficarem em casa, principalmente as que estão na faixa de risco. De todos os óbitos, apenas um não foi de pessoa dessa faixa. Vamos usar mascaras manter as medidas de higienizações, evitar aglomerações, entre outras medidas. A prefeitura já distribuiu 25 mil máscaras para a população – disse Samuca.