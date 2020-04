Aumenta para 37 casos os casos confirmados de coronavírus em Volta Redonda

A prefeitura de Volta Redonda atualizou neste sábado, dia 25, os dados sobre a Covid-19, o Novo Coronavírus, na cidade. Nas últimas 24 horas, houve um aumento de 37 casos confirmados, chegando agora a 287 casos.

Os casos notificados como suspeitos, aguardando resultado de exames, agora são 947. Volta Redonda mantém o registro de dez óbitos confirmados pela Covid-19. 135 pessoas já estão curadas. E 383 exames deram negativo.

A Prefeitura de Volta Redonda reafirma que, por enquanto, as medidas de restrição do convívio social com objetivo de achatar a curva de contaminação. A recomendação é a mesma: Fique em casa!