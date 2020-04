Policiais militares do 28º BPM apreenderam neste sábado numa área de mata 200 pinos de cocaína, na Rua Barão do Rio Branco no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda. Três suspeitos foram detidos.

Um deles disse que era usuário de drogas e estava no local para comprar o entorpecente. Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde foi feito o registro. Foto: Polícia Militar