Um veículo capotou na manhã deste domingo e deixou três pessoas feridas, na Rua Francelino Alves de Lima, no bairro Nova Angra, em Angra dos Reis. O carro desgovernado atingiu três pessoas, bateu em outro veículo que estava estacionado e capotou. O veículo parou na calçada depois de bater na frente de uma loja.

O motorista, com escoriações, foi levado ao Hospital Geral da Japuíba. As três pessoas atingidas foram atendidas no local e não precisaram ser hospitalizadas. Foto: Redes sociais