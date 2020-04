Força-tarefa no combate ao novo coronavírus intensifica fiscalização em Volta Redonda

Equipe checou denúncias da população em diversos bairros com operações diárias e com plantão nos finais de semana

A prefeitura de Volta Redonda realizou neste sábado, dia 25, mais uma fiscalização para verificar o cumprimento dos decretos municipais que restringem atividades sociais e comerciais que causem aglomeração de pessoas. Com base em denúncias da população, equipes das secretarias de Fazenda (SMF) e Segurança Pública (Sesp), Guarda Municipal e Polícia Militar, foram em diversos pontos da cidade realizar a verificação.

Os locais fiscalizados foram alvos de denúncias apresentadas pela população através do telefone 156. A força-tarefa passou pelos bairros Monte Castelo, Santo Agostinho, Água Limpa, São Lucas, Retiro e Voldac. Nenhum estabelecimento foi fechado, mas todos passaram por orientação.

De acordo com secretário municipal de Fazenda, Fabiano Andrade, as principais denúncias são referentes a funcionamento de bares. “A gente realiza diariamente fiscalizações e orientações no comércio. Por isso, estamos vendo que há uma compreensão maior dos comerciantes, que estão cumprindo as medidas determinadas”, disse o secretário.

A multa prevista para o comerciante que descumprir as medidas restritivas é de cinco Ufivres (Unidade Fiscal de Volta Redonda), que corresponde a R$ 945,55.

O secretário Fabiano Andrade destacou que as restrições de funcionamento do comércio são essenciais para diminuir a movimentação de pessoas. “Estamos seguindo as determinações para se evitar aglomerações. O isolamento social é a melhor forma de evitar a contaminação pela Covid-19. Pedimos ajuda para que a população possa nos ajudar nessa fiscalização, fazendo denúncias pela Central de Atendimento Único (CAU), pelo telefone 156, e também pelo aplicativo FiscalizaVR”, disse o secretário.

Já o secretário de Segurança Pública, coronel Antônio Goulart, reforçou que a fiscalização do funcionamento do comércio é um trabalho diário em Volta Redonda. “Os plantões noturnos aos finais de semana reúnem as forças de segurança para apoiar e garantir a integridade física dos fiscais. Mas estamos vendo cada vez mais a população e comerciantes conscientes”, afirmou.

Por SecomVR – com fotos de Evandro Freitas