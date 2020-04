Homem é preso por suspeita de tráfico de drogas em Resende

Um homem, de 38 anos, foi preso na sexta-feira, suspeito de tráfico de drogas, no bairro Santo Amaro, em Resende. Policiais militares receberam uma informação sobre o tráfico que estava ocorrendo na localidade.

Os agentes foram até o local e observaram o suspeito entregando algo para um rapaz. Os policiais deram voz de prisão, mas o suspeito conseguiu fugir em direção a um terreno, mas foi contido.

Com ele foram apreendidas 68 trouxinhas de maconha que estavam escondidas em um terreno próximo a um pé de bananeira. O suspeito foi preso e levado junto com as drogas para a Delegacia de Polícia, de Resende. Ele permaneceu preso.