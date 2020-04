Homem morre atropelado na Dutra, em Resende

Um homem, aparentando ter 45 anos, morreu atropelado por um veículo no início da noite de sábado, por volta das 18 horas, no km 302, sentido São Paulo, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O motorista do veículo atropelador, um Ford EcoSoport, permaneceu no local e aguardou a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O acidente ocorreu nas proximidades da balança de pesagem. O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Resende. O trânsito fluiu normalmente e não houve retenção.