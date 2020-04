Santa Casa de Barra Mansa recebe doação de três mil máscaras 

Lojas ED+ faz entrega de máscaras cirúrgicas, que funciona como importante item na luta contra a propagação do Covid-19

Uma corrente do bem vem sendo cada vez mais consolidada entre empresas e unidades de saúde. Nesta sexta-feira (24) a Santa Casa de Barra Mansa recebeu das mãos do dirigente das Lojas ED+, Ronaldo Madureira, um lote de três mil máscaras cirúrgicas para auxiliar nas condutas determinadas pelas autoridades sanitárias nos procedimentos de segurança realizados pela instituição, na atuação correta contra o novo coronavírus (Covid-19).

O Provedor da Santa Casa de Barra Mansa, Dr. Getúlio Pereira, agradeceu a iniciativa da loja e comentou que as máscaras tem sido um importante equipamento de prevenção a disseminação da doença “Toda unidade esta trabalhando intensamente na luta contra o vírus. Boas ações, como as doações, são fundamentais para que reforcemos a segurança dos nossos colaboradores e usuários. Essa iniciativa das Lojas ÉD+, mostra que com união e solidariedade seremos capazes de reverter esse cenário“, comemorou o provedor.