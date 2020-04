Coronavírus (Covid-19) faz a 11ª vítima em Volta Redonda

A Secretaria estadual de Saúde divulgou na manhã desta segunda-feira, mais um óbito no município de Volta Redonda. Agora, esse número chega a onze mortes por coronavírus (Covid-19). A morte de mais um paciente com o vírus ainda não foi divulgada pelo prefeito Samuca Silva, que deve usar as redes sociais na tarde desta segunda-feira, para fazer um levantamento dos casos no município.

A cidade tem ainda outros três casos de morte à espera de resultado da causa. O número de infectados chega a 308 e o de suspeitos a 968.