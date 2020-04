Um idoso, ainda não identificado, morreu na tarde deste domingo ao cair do sétimo andar do prédio Green Park (atrás para o prédio da AAPVR), no bairro Sessenta, em Volta Redonda.

O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal, em Três Poços, em Volta Redonda. A polícia vai ouvir parentes para iniciar as circunstâncias do fato.

O registro foi feito na Delegacia de Polícia do município.