Notícias sobre compras de veículos pela Câmara Municipal não representa a verdade

A Câmara Municipal de Volta Redonda comunica que seu atendimento ao público permanece suspenso, mas que os vereadores continuam envolvidos com os projetos e unidos em prol da população, sempre com a finalidade de vencer esse mal que assola o nosso município, o Brasil e o mundo inteiro. Na oportunidade, esclarece que quanto às notícias veiculadas sobre uma licitação de uma pretensa compra de automóveis, o processo tramitou pela Casa e foi despachado pelo atual Presidente Nilton Alves de Faria, o Neném, quando encerrou o processo, no dia 6 de abril, portanto sem empenho, não aconteceu a compra e muito menos gastos como foi divulgado.

Neném garante que sua função como ordenador de despesas é realizado de forma cristalina, e confere que seus pares também estão debruçados na realidade de nossa cidade que é o de salvar vidas, que todo cidadão seja alcançado pelo atendimento diante da necessidade, trabalhar na totalidade pela saúde do munícipe e juntos participar e acompanhar dos enfrentamento ao novo Coronavirus Covid19, na certeza que a Câmara vem cumprindo seu papel de fiscalizar e contribuir para melhor qualidade de vida de Volta Redonda e, nesse momento unir forças a caminho de um tratamento digno e da busca incessante pela cura.