Prefeitura acelera obras de infraestrutura em Volta Redonda

Programa Asfalto de Volta está melhorando acesso ao Santo Agostinho; serviços de manutenção seguem a todo vapor pelos bairros de Volta Redonda

A Prefeitura de Volta Redonda iniciou a semana intensificando melhorias de infraestrutura em vários pontos da cidade. Nesta segunda-feira, dia 27, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura realizaram recuperação do asfalto na entrada e na saída do bairro Santo Agostinho, no acesso pela rodovia BR-393.

Os trabalhos no Santo Agostinho envolvem três frentes: aplicação de asfalto quente, de asfalto frio e varrição. Este último serviço também atende a uma reivindicação antiga dos moradores sobre a quantidade de poeira formada pelo asfalto velho, que tinha buracos constantes e, com isso, mais poeira produzida.

Além da recuperação asfáltica e limpeza na via, o acesso ao Santo Agostinho recebeu recentemente uma obra de drenagem na Avenida Arlindo Francisco Soares, que dá acesso à BR-393, incluindo colocação de novas tubulações para evitar acumulo de água na via e degradação rápida do asfaltamento.

“É uma região por onde passam caminhões e outros veículos pesados e o piso que está sendo colocado é de melhor qualidade e maior durabilidade. Estamos trabalhando para melhorar o dia adia dos moradores do Santo Agostinho, e também em outros pontos da cidade”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

Equipes continuam com serviços de capina, roçada, e limpeza pela cidade

A manutenção e a limpeza prosseguiram pelos bairros nesta segunda-feira. No Aterrado, foi feita capina nas avenidas Paulo de Frontin e Lucas Evangelista, que também recebeu caiação. A capina também aconteceu na Avenida Gustavo Lira, no Centro, e na Sávio Gama, no Retiro.

O serviço de roçada foi realizado na avenida Beira-Rio (Aero Clube) e no condomínio Ingá I, no Santa Cruz. As equipes promoveram ainda a limpeza do córrego do Santa Rita do Zarur, e a retirada de entulho e terra no condomínio Minha Casa, Minha Vida do bairro Três Poços, na Rua Angola (Retiro) e no bairro Belo Horizonte.