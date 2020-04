Profissionais de saúde de Volta Redonda contam com apoio psicológico

Serviço, via telefone, também é oferecido de graça para população em isolamento social; desde o início de abril, quase 200 atendimentos foram realizados

Para garantir apoio psicológico as duas parcelas da população mais afetadas pela pandemia de Covid-19, a Prefeitura de Volta Redonda implantou dois canais distintos de atendimento. Os profissionais da área de saúde, que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus, contam com o serviço da Central de Apoio e Atendimento Psicológico, que funciona desde o dia 1º de abril, com um grupo de 40 psicólogos voluntários.

Já as pessoas em isolamento social para evitar o contágio podem entrar em contato com uma equipe de 21 psicólogos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, através dos números 3339-9154, 3339-9674 e 3339-9158.

Para o prefeito Samuca Silva, o cuidado com as pessoas que zelam pela saúde dos nossos pacientes na linha de frente, e também com quem se isola para diminuir a circulação do novo coronavírus, faz parte do planejamento estratégico municipal de combate à Covid-19. “Estas duas parcelas da população são muito importantes para vencermos a pandemia. E entendemos que o apoio psicológico é fundamental neste momento. Tanto para quem convive, diariamente, frente à frente com o vírus e têm medo do contágio, quanto para quem vive a ansiedade e dificuldades do isolamento”, disse.

Para os profissionais da Rede Municipal de Saúde, um grupo de 40 psicólogos voluntários, inscritos pelo site da prefeitura, oferece oito atendimentos terapêuticos, garantindo total sigilo e seguindo as normas do Conselho Federal de Psicologia. Atualmente, cerca de 50 profissionais utilizam o serviço. Os interessados devem entrar em contato com a Divisão de Área Técnica e Educação em Saúde, que fica na sede da Secretaria Municipal de Saúde, no bairro Aterrado, ou através do telefone (24) 3339 9647, das 8h às 17h.

O coordenador do Programa de saúde do trabalhador de Volta Redonda do CEREST (Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador do Médio Paraíba I), Marcelo Cavaliere, elogiou o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo setor de Saúde Mental e pelos psicólogos voluntários. “A ação é de suma importância, tanto para a população em geral e principalmente aos trabalhadores da saúde que estão atuando na linha de frente no combate à Covid-19, pois vem dando suporte psicológico a esses profissionais que convivem diariamente com essa doença grave. Estes profissionais precisam desse apoio pelo risco que esse vírus pode causar ao ser humano. Além disso, são submetidos diariamente a nível alto de estresse”, afirmou.

Ele acrescentou que a saúde mental equilibrada ajuda o profissional no enfrentamento das apreensões e ansiedades que colocam sua vida em risco em prol da população. “Toda ação realizada que visa a promoção e proteção da saúde do trabalhador, assim como a reabilitação e a recuperação das condições do trabalho, serão sempre muito bem-vindas e merece todo nosso apoio”, falou Marcelo Cavaliere.

Apoio

O apoio psicológico, via telefone, para a população em isolamento social começou a ser oferecido pela Prefeitura de Volta Redonda no último dia 02 de abril e já beneficiou 186 pessoas, sendo 157 mulheres e 29 homens. A coordenadora do Setor de Saúde Mental, da Secretaria Municipal de Saúde, Renata Vasquez, explica que o serviço conta com sigilo e privacidade, oferecendo escuta qualificada, acolhimento, psicoeducação e as orientações necessárias para cada caso abordado. “Em quase cem casos do total o assunto abordado foi a ansiedade ligada ao isolamento. Também identificamos pessoas preocupadas com as informações sobre a Covid-19, casos de depressão e problemas clínicos”, contou a coordenadora.

Nathalia Santos Pontes, que coordena o Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Usina de Sonhos, é uma das psicólogas que atua no serviço. Ela confirma que nos atendimentos as principais angústias são referentes a sintomas de ansiedade. “As pessoas estão ansiosas devido ao excesso de informações as quais têm acesso, bem como anseiam por uma solução concreta para o problema”, explicou, lembrando que o trabalho tem sido importante, pois, as pessoas recebem o apoio e orientações imediatas, o que faz com que os níveis de ansiedade diminuam. “Além de receberem orientações sem precisarem deixar o isolamento, podendo manter-se em segurança”, concluiu a psicóloga. Por Secom/VR com fotos de arquivo