Reunião com MP nesta terça-feira deve definir reabertura do comércio em Volta Redonda

A expectativa é que a primeira parte do setor esteja liberada a funcionar a partir do dia 5 de maio e a segunda a partir do dia 11

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, realizou nesta segunda-feira, dia 27, mais uma transmissão ao vivo pelas redes sociais atualizando os dados sobre a Covid-19, o Novo Coronavírus. A cidade agora tem 1.004 casos notificados como suspeitos, aguardando os resultados dos exames. Há no momento 312 casos confirmados e 386 descartados. São dez óbitos notificados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Na cidade, 148 pessoas já estão livres do vírus.

No total, há 55 internados, sendo 28 em UTI/CTI e 27 em enfermaria. Na rede municipal de saúde, são cinco pessoas em UTI e 15 em enfermaria. A média de idade dos infectados pelo coronavírus na cidade é de 42 anos.

O prefeito Samuca Silva explicou que o município já esteve entre as cidades que, proporcionalmente, tinham mais casos de contaminação, realidade que ficou no passado.

“Nós testamos todos que chegam com sintomas da Covid-19, uma estratégia para mapear os locais onde o vírus está circulando e, também, colocar em quarentena as pessoas com suspeita. Por isso, estamos conseguindo manter as pessoas idosas, da faixa de risco, longe do vírus, além de manter a taxa de mortalidade menor do que a média nacional”, destacou o prefeito.

Nesta segunda-feira, dia 27, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rogério Loureiro, e o secretário de Projetos Especiais e Captação de Recursos, Joselito Magalhães, se reuniram com comerciantes, entidades empresariais e feirantes para apresentar o plano de reabertura do comércio da cidade.

O objetivo do encontro foi apresentar ao setor produtivo a proposta, feita pelo prefeito Samuca Silva ao Ministério Público do Estado do Rio, visando o acordo para a reabertura gradual do comércio na cidade. A primeira parte do setor estaria liberada a funcionar a partir de 5 de maio e a segunda parcela a partir de 11 de maio.

Na cidade, por conta de uma decisão judicial em uma ação impetrada pelo Ministério Público, há a proibição para abertura de estabelecimentos comerciais – excedo os essenciais. Diante disso, o prefeito Samuca Silva visa o acordo com o MP para que possa garantir a reabertura.

“Vamos nos reunir com o Ministério Público amanhã (terça) para finalizar e assinar o acordo para reabertura do comércio de forma gradual. Não podemos ter aglomerações, esse vírus é letal. Então vamos fazer de tudo para salvar vidas. Imaginem como seria a aglomeração nas ruas e estabelecimentos. Tenho certeza que as mães preferem ficar vivas e terem seus filhos vivos. Vamos levar as propostas de empresários, mas não podemos esquecer do que já conseguimos”, disse o prefeito Samuca.

O prefeito ainda explicou os seis eixos para a reabertura do comércio, que deverão ser validados pelo MP nesta terça: o número de casos suspeitos não aumentar em 5% a cada dois dias; A ocupação de leitos no CTI não ultrapassar 50%; A ocupação de leitos no Hospital de Campanha não ultrapassar 70%; O grupo de risco permanecer em isolamento social; Uso de máscara obrigatório nas ruas; Além de manter a proibição de qualquer tipo de aglomeração.

Nesta quinta-feira, dia 30, o prefeito Samuca Silva irá se reunir com líderes religiosos para debater e preparar um plano para que os templos possam novamente receber os fiéis, garantindo segurança da população e evitando o contágio por coronavírus. Por SecomVR – com Gabriel Borges