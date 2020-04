Servidora é presa tentando entrar com drogas no Degase

Uma mulher, de 37 anos, que seria servidora pública, foi presa em flagrante no domingo, ao tentar entrar com drogas no Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas), no bairro Roma, em Volta Redonda.

Durante revista feita por duas inspetoras, foi constatado de que a mulher, que tem um irmão, de 17 anos, internado no Degase, estava tentando entrar com entorpecentes no recheio de biscoitos do tipo “goiabinha”.

Ela foi levada até a delegacia de Volta Redonda, onde pagou fiança de R$ 1,1mil para responder em liberdade pelo crime de tráfico de drogas. Não há impedimento de parentes levarem pertences como frutas, biscoitos e toalhas para serem entregues aos adolescentes.