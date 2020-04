Barra Mansa realiza combate ao aedes aegypt

Serviço vem sendo realizado nas localidades com maior índice de larvas

Em meio aos cuidados com o novo coronavírus, a Prefeitura de Barra Mansa também reforçou as ações contra outras doenças, como as causadas pelo mosquito Aedes aegypt. Nesta segunda-feira (27), a equipe da Coordenadoria da Vigilância em Saúde Ambiental utilizou o carro fumacê para pulverizar inseticida no centro da cidade. Atualmente, o município conta com cinco casos confirmados de dengue e um de chikungunya.

O coordenador da Vigilância em Saúde Ambiental, Antônio Marcos Rodrigues, pontuou que os trabalhos acontecem nas localidades com maior índice da doença, sempre respeitando critérios técnicos. “O inseticida que adquirimos junto ao governo estadual não é suficiente para abranger 100% do município. As equipes estão percorrendo lugares onde há um índice elevado de casos positivos”, destacou.

Os bairros Vila Maria, Vista Alegre, Loteamento Aiuruoca, Loteamento Sofia, Boa Vista e Amparo já receberam o serviço. As equipes estão trabalhando de acordo com as determinações das autoridades de Saúde, com uso de máscara e higienização das mãos.