Caminhão capota na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda

Um motorista passou duas horas preso às ferragens do veículo que dirigia, no final da tarde desta segunda-feira, na Rodovia do Contorno. Devanil Francisco da Silva, de 53 anos, conduzia uma carreta que capotou na Rodovia do Contorno, nas proximidades do residencial Alphaville.

O caminhoneiro foi resgatado pelos bombeiros e levado ao Hospital São João Batista com ferimentos na cabeça e nos braços. No momento desta publicação, porém, estava lúcido e orientado, segundo apurou a reportagem.

As circunstâncias do acidente ainda não haviam sido esclarecidas até o momento desta publicação. A carreta que ele dirigia é de uma transportadora com sede em Boituva (SP).