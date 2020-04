Colaboração da população será vital para a reabertura do comércio em Volta Redonda

A abertura do comércio em Volta Redonda está condicionado ao número de notificações (casos suspeitos) de coronavírus na cidade. Esse número não pode passar de 5% por dois dias consecutivos. Caso isso ocorra, o comércio pode sofrer restrições em seu funcionamento normal.

A assinatura do acordo foi feito na manhã desta terça-feira, em reunião presencial com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O acordo prevê a flexibilização do funcionamento do comércio a partir de 4 e 11 de maio.

Cabe agora à Justiça reverter a decisão que determinou o fechamento dos setores considerados não essenciais. “Fechamos um acordo e protocolamos na Justiça que vai analisar para que possamos dentro de metas claras e objetivas efetuar a reabertura do comércio no dia 11 de maio”, disse Samuca.

Segundo o prefeito, a população precisa colaborar para que a cidade tenha menos casos notificados do vírus Covid-19.

– Percebemos que na semana da Páscoa havia muita gente na rua. A sociedade tem que fazer a sua parte. A cidade deu uma “baixada” (relaxada) na guarda”, disse Samuca.

O prefeito divulgou a 11ª morte causada por coronavírus na cidade, uma idosa de 84 anos, que estava internada no Hospital da Unimed. Os novos casos são de 26 homens e 43 mulheres. Os recuperados chegam a 149. Agora a cidade tem 1.119 casos notificados suspeitos.

Samuca divulgou ainda que há cinco mortes suspeitas, quatro deles ocorridas no Hospital Regional e a outra de um morador de Volta Redonda que faleceu no Rio de Janeiro.