O corpo Arnaldo Silva de Souza, de 39 anos, foi encontrado no final da manhã desta terça-feira, numa das margens do Rio Barra Mansa, na Rua Florianópolis, no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa.

A Polícia Militar foi chamada ao local e aguardou a chegada de um perito da Polícia Civil para liberar o corpo para o IML (Instituto Médico Legal), em Três Poços.