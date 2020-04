Higienização e sanitização continuam em Volta Redonda

Ação preventiva da prefeitura contra o novo coronavírus prossegue em espaços públicos e locais de grande circulação de pessoas

As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda estão mantendo a programação dos serviços de manutenção e limpeza pela cidade, aproveitando o período de baixa circulação de pessoas, por conta da pandemia do novo coronavírus. Os trabalhos estão intensificados, incluindo a sanitização e higienização de vários espaços públicos e locais de possíveis aglomerações, como prevenção no combate à Covid-19.

Nesta terça-feira, dia 28, as unidades básicas de Saúde (UBSFs) dos bairros São Carlos e Roma I receberam a ação que envolve lavagem dos locais, com uso de água clorificada, e pulverização do produto bactericida.

“O trabalho de prevenção continua para vencermos essa pandemia. A orientação também segue a mesma: se puder, fique em casa. Estamos cuidando da cidade”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

Os trabalhos de higienização e sanitização já aconteceram em outras UBSFs, além da Policlínica da Melhor Idade, no Jardim Paraíba; da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no Santo Agostinho; Serviço de Pronto Atendimento (SPA), no Conforto; Cais Aterrado; hospitais Dr. Munir Rafful (Retiro), São João Batista e do Idoso; e ao redor do Estádio Raulino de Oliveira (onde está operando o Hospital de Campanha com 114 leitos).

Também receberam a ação outros locais como ruas e espaços públicos na Avenida Amaral Peixoto (Centro), na Vila Santa Cecília e no Retiro; pavilhões da Ilha São João; Cras Santo Agostinho; Rodoviária Municipal; Capela Mortuária; Secretaria Municipal de Saúde; Arena Esportiva; Conselho Tutelar; além das sedes da Guarda Municipal (Ilha São João) e da 5ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp), na Vila Mury; Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM); 93ª Delegacia de Polícia; e 28°Batalhão da Policia Militar.

Equipes mantém programação de limpeza e manutenção

Os serviços de capina continuaram nesta terça-feira, nas avenidas Gustavo Lira, no Centro; Sávio Gama, no Retiro; e Lucas Evangelista, no Aterrado, que também recebeu caiação. As equipes com roçadeiras atuaram no Cras Belo Horizonte; Condomínio Ingá I, no Santa Cruz; e no trevo da Rodovia do Contorno, no Três Poços, onde também foi realizada capina.

No Jardim Amália, foi feita manutenção em canteiros, capina, roçada e limpeza na Praça Professor José Luis Monteiro de Castro. Houve recolhimento de resíduos em canteiros da Avenida Integração, próximo à Capela Mortuária do Aterrado, e em praças e canteiros do bairro Santa Cruz. Também foram realizados roçada e recolhimento de resíduos em canteiros de vias próximas ao Zoológico Municipal (Vila Santa Cecília), nas ruas 2 (Conforto), P (Nova Esperança), Nestório (Belo Horizonte), e canteiros do Aterrado e do Jardim Paraíba. A SMI executou ainda a retirada de entulho e terra nos bairros Eldorado e Belo Horizonte, limpeza do córrego do bairro Santa Rita do Zarur.

Tapa-buraco – A operação tapa-buraco atuou nesta terça-feira com equipes no bairro Santo Agostinho e na Rodovia dos Metalúrgicos.