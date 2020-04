Obras da UBS Cidade Alegria estão concluídas e pronta para atender as demandas

Policlínica poderá ser transformada em um hospital de 40 leitos para o combate ao coronavírus

A Prefeitura de Resende concluiu as obras de mais uma unidade de saúde do município. A UBS do bairro Cidade Alegria teve seus trabalhos acelerados e foram finalizadas na última sexta-feira, dia 24, ficando pronta para atender as demandas do município.

O governo municipal vem tomando medidas e acelerando as obras de reforma na área da Saúde, para buscar alternativas e ampliar o número de leitos hospitalares disponíveis na rede pública de saúde. A Policlínica do bairro poderá ser transformada em um hospital com 40 leitos disponíveis, para caso seja necessário serem utilizados e sendo uma possibilidade para o enfrentamento da pandemia do coronavírus.

A unidade de saúde do bairro recebeu diversas intervenções para melhorar o acesso da população a saúde pública, totalmente reformada e revitalizada. Entre os trabalhos estão: recuperação do telhado, ampliação das salas, cobertura do local, etc.

A medida tem como objetivo fazer com que a rotina dos atendimentos seja minimamente impactada com o andamento dos casos de coronavírus no município. Além desta obra na UBS, outros locais da saúde também receberam melhorias para o combate a pandemia, como o Pronto-Socorro e um novo centro de triagem exclusivo do Hospital de Emergência.