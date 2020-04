Prefeitura compra EPIs para o enfrentamento do Covid-19

Material será distribuído para servidores que atuam em áreas sujeitas ao contágio da doença

Além de investir na melhoria da infraestrutura de saúde para atender a população durante a pandemia do Covid-19, a Prefeitura de Quatis tem procurado também oferecer proteção aos servidores municipais que atuam em setores mais suscetíveis ao contágio do vírus. Nesta terça-feira, dia 28, a Secretaria Municipal de Saúde adquiriu um lote de equipamentos de segurança individual (EPIs) para serem utilizados para estes servidores.

Foram adquiridos óculos, macacões, máscaras e luvas de proteção de várias especificações técnicas, capotes, toucas e produtos de limpeza como hipoclorito e álcool em gel e líquido.

Parte do material foi comprado com recursos próprios da Prefeitura. Mas o município contou também com a solidariedade e apoio do Banco Sicredi que doou R$ 5 mil utilizados na compra de luvas. Já a empresa MAN Latin America fez a doação de 500 luvas. O Hospital São Lucas também fez a doação de álcool líquido.

Dentre os servidores que receberão o material de proteção estão os que trabalham no Cemitério Municipal, os agentes da Guarda Municipal, servidores das unidades de saúde, dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e também no Hospital São Lucas.

– Nosso objetivo é dar proteção a esses profissionais que não podem parar as suas atividades. Eles estão todos os dias nas ruas ou nas repartições municipais trabalhando para atender da melhor maneira possível a população e merecem ter todas as condições de segurança para a sua saúde – afirmou o prefeito Bruno de Souza (MDB).

Foto/legenda 1: Funcionário um macacão de proteção comprado pela prefeitura.