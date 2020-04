Barra Mansa recebe licença de instalação e operação do Pátio de Manobras

Com o documento, diversos serviços serão executados, como o remanejamento das linhas férreas, adequação de pontes, construção de passarelas, pavimentação de vias, entre outros

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) publicou no Diário Oficial do Estado o recebimento da licença de instalação e operação nº IN051085, que dá andamento ao processo de construção do Pátio de Manobras em Barra Mansa. Após o município solicitar os serviços de adaptação e remanejamento das linhas férreas, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) enviou nesta segunda-feira (27) a liberação da instalação e operação das adequações, com o prazo de execução até 07 de fevereiro de 2023.

A concessão libera o remanejamento das linhas férreas, construção de um viaduto rodoviário, adequação da ponte sobre o Córrego Cotiara, readequação de ponte ferroviária para rodoviária sobre o Rio Barra Mansa, três passarelas, (Isaías Leite, da Prefeitura e do Parque da Cidade), conjunto de obras que complementam a readequação ferroviária, implantação e adequação de vias urbanas pavimentadas, execução de acessos para pessoas com deficiência de locomoção e proteção vegetal.

Nesta terça-feira (28), o prefeito municipal Rodrigo Drable, acompanhado dos secretários de Meio Ambiente e de Planejamento Urbano, Vinicius Azevedo e Eros dos Santos, respectivamente, esteve no bairro Vista Alegre, na localidade de Anísio Braz, e na Rua Eduardo Junqueira, no Centro, para acompanhar o andamento dos serviços.

Rodrigo Drable disse que o período de espera para receber a licença foi longo, porém essa conquista permitirá um progresso para a instalação do Pátio de Manobras. “Isso é uma grande conquista para Barra Mansa. Hoje temos uma equipe trabalhando na construção e apropriação das casas, no Campo do Ferroviário. Em pouco tempo vamos começar outras obras de pavimentação, alargamento de ponte, além da construção das casas na Várzea do Quartel”, disse o prefeito.

Outro ponto visitado pelo chefe do Executivo foi o galpão, no bairro Vista Alegre, onde seria construída uma oficina. O local sofreu alteração e o espaço, que conta com uma área de 3.800 m², foi incorporado ao município. “Nossa intenção é transformar esse local em um grande mercado produtor, onde abrigará diversos eventos como Feira da Roça, área de conferência, entre outros. Estamos empolgados com essas conquistas, que são um sonho antigo de toda a população barra-mansense”, finalizou Rodrigo.