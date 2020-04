Câmara vota abertura do pedido de cassação contra vereador Paulinho do Raio X

O vereador da Câmara Municipal de Volta Redonda e presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) Rodrigo Furtado (PSC), protocolou no último dia 22, o pedido de abertura do processo de cassação do mandato do vereador Paulinho do Raio-X (MDB).

Os parlamentares irão analisar o pedido de abertura do processo de cassação do mandato do vereador por queda do decoro parlamentar.

Como o Regimento Interno da Casa impede o autor do pedido de cassação de votar, o primeiro suplente, Francisco Chaves (DEM) será convocado. O presidente da Câmara de Vereadores Nilton Alves de Faria, o Neném, já convocou o segunda suplente Francisco Chaves.