Uma colisão envolveu dois veículos de passeio na manhã desta quarta-feira, na Via Sérgio Braga, no bairro Ponte Alta, Volta Redonda. Um dos veículos cruzou a pista para entrar em um supermercado quando bateu na lateral de outro que saía do estabelecimento comercial.

Houve retenção no trânsito, mas ninguém ficou ferido.