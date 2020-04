Mais de 30 mil alunos estão inscritos na plataforma Educa VR de ensino digital

Aos alunos sem acesso à internet o material didático já está sendo entregue nas unidades escolares de Volta Redonda

A plataforma Educa VR já está contando com mais de 30 mil alunos inscritos para o ensino digital da rede municipal de Volta Redonda. Os estudantes estão acompanhando as aulas de forma online, acessadas por meio de notebook, smartphone, computador, smartTV ou tablet. Apenas nesta quarta-feira, dia 29, foram registradas mais de 764 mil interações no sistema, além de mais de duas mil salas de aulas abertas, sendo que mais de 25 mil aulas foram criadas com conteúdo, desde o início do uso do aplicativo.

A equipe da Secretaria Municipal de Educação (SME) iniciou nesta semana a entrega do conteúdo impresso aos alunos que não têm acesso à internet.

A plataforma foi criada para dar continuidade ao cronograma anual, devido a suspensão das aulas como medida de prevenção ao novo coronavírus. As aulas já estão sendo realizadas e os alunos que ainda não se cadastraram deve acessar o conectedu.tv. Além de todo o conteúdo pedagógico, a Educa VR permite interação entre alunos e professores para esclarecimento de dúvidas.

“Temos quase 40 mil alunos e aos poucos estamos migrando para as plataformas digitais. Em meio a pandemia, a educação e o poder público se reinventaram para não deixar que o ano letivo de 2020 fosse prejudicado. A plataforma é uma ferramenta de muita qualidade e com um investimento mensal de sete reais por aluno. E, agora, os estudantes sem acesso à internet poderão retirar o material didático e aulas de forma impressa nas unidades”, explicou o prefeito Samuca Silva.

A secretária de Educação, Rita Andrade, destacou que o material didático disponível impresso para os alunos sem acesso à internet está sendo entregue forma organizada pelas unidades escolares e com horários agendados.

“Através de um levantamento realizado pelos diretores estamos entregando esse material didático aos alunos que não têm acesso a internet. A plataforma é uma solução funcional para a Educação enfrentar a pandemia do novo coronavírus, além do sistema conectar professores, alunos e instituições. Os estudantes têm possibilidade de participar de aulas ao vivo e ainda poderão fazer questionamentos aos professores, em um plataforma simples e fácil de ser utilizada”, declarou.