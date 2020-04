Polícia Civil prende em BM suspeito de crime em Volta Redonda

A Polícia Civil prendeu na tarde desta quarta-feira, um homem suspeito de ter assassinado Gustavo Azevedo de Souza, o Romarinho, de 31 anos na Rua 41-C, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. O suspeito foi encontrado na Rua Curitiba, no bairro Getúlio Vargas em Barra Mansa. O crime ocorreu no início da noite do dia 15 de maio de 2018.

Na época o suspeito morava na Rua 58, próximo a casa da vítima, atrás de um supermercado na Vila. A informação dava conta de que Romarinho era “amigo” do suspeito que praticou o assassinato. Policiais civis da 93ª DP prenderam também um homem suspeito de praticar vários assaltos e furtos na Vila Santa Cecília.